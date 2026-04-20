Тренер «Реала» дал комментарий по поводу отсутствия титулов у клубов

Арбелоа об отсутствии титулов: «В «Реале» поражения неприемлемы, мы знаем требования. Менталитет клуба всегда направлен на будущее»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа дал комментарий по поводу отсутствия титулов у клубов.
– Что нужно изменить команде, чтобы снова начать побеждать?
– Два сезона без побед… «Реал» – это клуб, где обычно все идет как надо.
Бывают моменты, когда все идет не так, как хочется, но менталитет этого клуба всегда направлен на будущее.
В «Реале» поражения неприемлемы, потому что мы знаем требования этого клуба, и нам всегда нужно смотреть в будущее, чтобы побеждать.
Мы должны выиграть оставшиеся семь матчей сезона, – сказал Альваро Арбелоа.
