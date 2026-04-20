КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов «Динамо» Мх в адрес «Зенита»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) во вторник проведёт заседание, на котором рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес «Зенита» по ходу игры 25-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Сообщалось, что фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице. Действующий победитель Российский Премьер-Лиги — «Краснодар».