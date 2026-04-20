Норвежский лыжник подписал контракт с футбольным клубом

Олимпийский чемпион (2022) норвежский лыжник Эрик Вальнес подписал контракт с футбольным клубом Меллембюгд, выступающим в четвёртом дивизионе чемпионата Норвегии. Об этом сообщает Nettavisen.

© Чемпионат.com

«Мы получаем игрока, который идеально нам подходит. Того, кто может пробегать 15-16 километров за игру. Эрик будет играть за нас, когда у него будет возможность, и с его физической формой это будет очень хорошо», — цитирует Nettavisen Адриана Нюмо Мельсета, играющего тренера клуба.

Вальнес является также трёхкратным чемпионом мира, обладателем двух серебряных медалей мирового первенства. На Олимпиаде-2026 он занял шестое место в спринте.