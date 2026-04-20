Итальянский функционер высказался об интересе "Наполи" к россиянам

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе "Наполи" к Матвею Кисляку и Алексею Батракову.

"Талант Батракова и Кисляка ни у кого не вызывает сомнений, но в Италии пока нет подтверждений переговоров или интереса к ним. В краткосрочной перспективе сделки представляются крайне сложными как из-за высокой стоимости, так и из-за огромных логистических и банковских сложностей, связанных с нынешней геополитической обстановкой", - сказал Камоцци Legalbet.

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 32 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Матвей Кисляк играет за московский ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 37 матчей, 8 голов и 8 голевых передач за "армейцев".