Гендиректор «Динамо» высказался о ничьей с «Пари НН»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил «Матч ТВ», что огорчен результатом матча 25‑го тура МИР РПЛ против «Пари НН».

Встреча прошла в субботу в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:1, «Динамо» в этот день праздновало 103‑летие.

— Какой итог можете подвести по матчу с «Пари НН»?

— Неудовлетворительно, конечно. В субботу был день рождения «Динамо». К сожалению, болельщиков можем поздравить только на словах, а не результатом. Команда в матче с «Пари НН» не сделала свое дело, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в следующем туре команда сыграет дома с «Рубином» 22 апреля.

