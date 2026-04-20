Лидерство «Зенита» в РПЛ назвали условным

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что выход «Зенита» на первое место после 25 туров не гарантирует клубу итоговую победу в чемпионате. Его слова передает РИА Новости.

«То, что «Зенит» сейчас вышел на первое место, еще ни о чем не говорит. Впереди еще пять туров, можно набрать 15 очков, и все будет меняться непредсказуемым образом. Первое место у «Зенита» чисто символическое. У нас сейчас нет команды, о которой можно сказать: вот это чемпион», — сказал Колосков.

В 25-м туре «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков. Благодаря этой победе петербуржцы набрали 55 очков и на один балл оторвались от «Краснодара».

Третье место за пять туров до финиша сезона занимает столичный «Локомотив (48), четвертое место с активом в 45 баллов занимает калининградская «Балтика», столько же очков у московского «Спартака».