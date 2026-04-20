Экс-футболист «Рубина» высказался об интервью главного тренера «Динамо» Мх

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался об интервью главного тренера «Динамо» Махачкала после матча Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).

Евсеев сказал 30 слов по ходу флэш-интервью после игры. Ранее тренера дважды штрафовал КДК РФС на 100 тысяч рублей за мат в эфире.

– Это безобразие какое-то. Какая-то должна быть этика. Профессионал выступает публично для зрителей. Ты должен дать правильный комментарий.

Вы представляете элиту российского футбола, значит, вы сами должны быть элитой во всех смыслах этого слова. А так Евсеев ведет себя как первоклассник.

– Несколько лет назад Виктор Гончаренко молчал в интервью.

– Это был его протест. А у Евсеева какой протест?

Он сам против себя протестуют, что ли? Он сам же во всем виноват. Его никто просто так не наказывал. За свои поступки надо отвечать. Сейчас он ведет себя неправильно.

Он должен был по игре все рассказать, разложить по полочкам. Ему еще и корреспондент длинные вопросы задавал.

– В конце Вадим Евсеев сказал, что слишком много вопросов ему журналист задает.

– Это Евсееву, что ли, решать должен, сколько ему вопросов задавать? Странно.

Если ему вопросы задают, значит, он интересен. Он должен быть рад, что к нему много вопросов, да еще и по игре, – сказал Алексей Попов.