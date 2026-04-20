Мостовой оценил вклад Барко и Маркиньоса в «Спартаке»

Мостовой о влиянии Барко и Маркиньоса в «Спартаке»: «Я, елки-палки, еще в первые дни это говорил. Все давно придумано! А некоторые пользуются и прилипают к футболу. Прилипалы!»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил вклад Эсекиэля Барко и Маркиньоса на игру красно-белых в этом сезоне Мир РПЛ.
Барко забил 7 голов и сделал 6 передач в 25 матчах чемпионата. В активе Маркиньоса 5 голов и 6 передач в 22 играх.
«Я всегда говорил, что Барко и Маркиньос – это два футболиста, которые будут определять стиль и игру «Спартака» в недалеком будущем. Они это и делают. Только я это говорил еще в первые дни, елки-палки, как только один и второй появились. На сегодняшний день «Спартак» с Барко и Маркиньосом и без них – это две разные команды. Я уже устал говорить, что в футболе уже все давным-давно придумано! Не надо ничего другого выдумывать! А некоторые люди просто пользуются этим и прилипают к футболу. И начинают из него там что-то делать. Прилипалы такие! Они видели футбол только по телевизору и начинают за этот счет себе карьеру строить. Поэтому меня смешит, когда у кого-то берут интервью, а он даже в футбол не играл», – сказал Александр Мостовой.
