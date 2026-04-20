КДК рассмотрит неподобающее поведение представителей «Балтики»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) во вторник проведёт заседание, на котором рассмотрит неподобающее поведение представителей «Балтики» по ходу матча 25-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Под неподобающим поведением понимается пять предупреждений футболистов и одного официального лица клуба, сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте организации.

Матч «Краснодар» — «Балтика» прошёл в воскресенье, 19 апреля. Встречу принимал стадион «Ozon Арена». Итоговый счёт — 2:2.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» — четвёртая.