Агент Ненахова отреагировал на публикацию фотографий его клиента с вечеринки

Агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова Александр Клюев в разговоре с «Матч ТВ» отреагировал на публикацию фотографий его клиента с вечеринки.

Ранее Telegram‑канал Sport Baza опубликовал фотографии Ненахова с вечеринки выпускников с алкоголем и кальяном. По информации издания, мероприятия проходило в день матча «Локомотива» с «Оренбургом» 18 апреля, который Ненахов пропускал из‑за травмы.

— Такому крупному изданию должно быть стыдно публиковать подобное. Люди что‑то пишут, не зная правды, не вникая в суть ситуации. Если хотят, пусть и дальше пытаются писать гадости, нам с такими людьми не по пути. Почему‑то другие солидные издания про это не писали, потому что проверяют информацию. Большой привет коллегам, надо быть солиднее. Честно говоря, этот мусор даже обсуждать не хочется, лучше говорить о нормальных человеческих историях, а не копаться в грязном белье. Уверен, на них тоже найдется много грязного белья, если покопаться, — сказал Клюев «Матч ТВ».

