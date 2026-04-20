Гуллит не согласился с жалобами «Реала» и «Барселоны» на судейство

Гуллит о жалобах «Барсы» и «Реала» на судейство: «Они всегда так делают, но причин для этого нет. В прошлом обе команды сталкивались с судейскими решениями в свою пользу»

Бывший полузащитник «Милана» и «Челси» Руд Гуллит высказался о недовольстве «Реала» и «Барселоны» судейством в четвертьфиналах Лиги чемпионов против «Баварии» и «Атлетико» соответственно.

– «Барселона» и «Реал» много жаловались на судейство в своих последних матчах плей-офф Лиги чемпионов.

– Они всегда так делают.

– Но вы считаете, что в этом была доля правды?

– У них нет причин жаловаться.

В прошлом обе команды сталкивались с судейскими решениями в свою пользу, а теперь они оказались против них. Это часть жизни и футбола. Это трудно принять, и я понимаю.

Решение показать красную карточку Эдуардо Камавинга было жестким, но с его стороны это было глупое действие. Он дал судье основания для этого.

Да и обе красные карточки «Барселоны» были очевидны, уж извините, – сказал Руд Гуллит.

