Европейские клубы заинтересованы в экс-футболисте "Локомотива"

Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин высказался об игроке клуба Никите Иосифове.

Геннадий Голубин заявил, что российские и европейские клубы заинтересованы в трансфере футболиста.

"К Никите большой интерес отовсюду - человек забивает в еврокубках, а вчера стал чемпионом Словении, у него есть выделяющиеся качества. Иосифовым интересуются, в том числе в России. Из Европы уже были предложения, но они не устроили ни нас, ни его - Никита хочет играть в более статусных чемпионатах и клубах", - сказал Голубин "Чемпионату".

Никита Иосифов выступает в составе словенского "Целе" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 48 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.