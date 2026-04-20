Букмекеры оценили вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ

«Тоттенхэм» продолжает опускаться всё глубже. В матче 33-го тура АПЛ команда Роберто Де Дзерби упустила победу над «Брайтоном» (2:2). «Шпоры» вели 2:1, но пропустили на 90+5-й минуте.

Таким образом, за пять туров до финиша «Тоттенхэм» занимает 18-е место, на одно очко отставая от «Вест Хэма», при этом «молотобойцы» имеют матч в запасе.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли «шпорам» сохранить прописку в элите. Поставить на то, что «Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 54% вероятности. Заключить пари на то, что команда Де Дзерби останется в Премьер-лиге, можно за 1.94 (46%).

В 34-м туре «шпоры» на выезде сыграют с главным аутсайдером чемпионата — «Вулверхэмптоном».