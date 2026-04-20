Вратарь Шевалье отдалился от команды в раздевалке ПСЖ

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье начал вести себя обособленно в раздевалке клуба после того, как уступил место в воротах Матвею Сафонову. По информации RMC Sport, Шевалье в глазах своих партнёров по команде выглядит нелюдимым и предпочитает общение с тренерским штабом и более опытными коллегами.

Шевалье не появлялся на поле почти три месяца, с тех пор как Сафонов закрепился в статусе основного вратаря команды в начале 2026 года. Российского голкипера высоко ценят в коллективе, а его хорошее настроение часто отмечают тренеры «Пари Сен‑Жермен». Сафонов уверенно занимает позицию основного вратаря клуба и, вероятно, сохранит этот статус до конца сезона, считает источник.

В клубе подчеркивают вовлечённость Шевалье в тренировочный процесс, характеризуя его как «усердного труженика». Французскому игроку потребовалось время для адаптации к методам тренерского штаба Луиса Энрике, но сейчас отношения между сторонами оцениваются как хорошие.

В текущем сезоне Сафонов провёл 20 матчей за парижан во всех турнирах, девять из которых завершились на ноль. Шевалье, перешедший в «ПСЖ» прошлым летом за € 40 млн, последний раз выходил на поле 23 января в игре с «Осером». Матвей Сафонов подписал контракт с парижским клубом 1 июля 2024 года, перейдя из «Краснодара». Люка Шевалье до перехода в «ПСЖ» защищал цвета «Лилля».