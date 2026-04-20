Российский специалист оценил тренерскую работу Спаллетти в «Ювентусе»

Российский специалист Александр Григорян высказался о тренерской работе Лучано Спаллетти во главе туринского «Ювентуса». Сейчас «Старая синьора» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» зрелищнее всех своих конкурентов за серебро Серии А играет в атаке. Ожидать спада в игре туринцев однозначно не следует. Тренерский уровень Лучано Спаллетти позволил выстроить разнообразную атаку: взрывные быстрые выпады, позиционная игра. Всё есть, и всё очень гармонично. С учётом нынешнего состояния «Наполи» и «Милана» отставание «Ювентуса» в турнирной таблице не является критичным», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».