Россиянин, получивший норвежский паспорт, отказался переходить в «Зенит»

Российский голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что на данный момент не согласился бы на многомиллионный контракт с "Зенитом" и не покинул бы Норвегию. "Если именно сегодня мы говорим, да? Летом? Нет, я останусь. Пока я туда вообще не рассматриваю. Пока не готов вернуться. Я очень счастлив там, где нахожусь. Смысл денежный - да, возможно, это большая часть футбола. Но для меня главное сейчас это получать опыт, который у нас сейчас есть, прогрессировать на нем, использовать его дальше, чтобы становиться еще лучше", - сказал Хайкин. 10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды. Хайкин играет за "Буде-Глимт" с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

