Объявлено имя нового тренера сборной Румынии по футболу

Бывший футболист испанских "Реала" и "Барселоны" Георге Хаджи назначен на пост главного тренера сборной Румынии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Румынской федерации футбола.

"Румынская федерация футбола объявляет о назначении на пост главного тренера самого яркого представителя румынского футбола в истории страны. Георге Хаджи, символ выдающихся достижений, подписал соглашение на следующие два отборочных цикла с целью вернуть национальную сборную в элиту мирового футбола", - говорится в заявлении федерации.

Хаджи 61 год, в период игровой карьеры он также выступал за румынский клуб "Стяуа", итальянскую "Брешию" и турецкий "Галатасарай". Вместе с "Реалом" и "Барселоной" он по разу стал обладателем Суперкубка Испании. В составе "Галатасарая" румын стал четырехкратным чемпионом Турции, обладателем Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы) и Суперкубка УЕФА. Вместе со "Стяуа" он трижды выиграл чемпионат Румынии, в сезоне-1988/89 Хаджи вместе с бухарестской командой дошел до финала Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), в сезоне-1987/88 он стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Румынии Хаджи провел 125 матчей и забил 35 голов, вместе с Адрианом Муту он делит первое место в списке лучших бомбардиров румынской сборной.

С 2024 года сборную Румынии возглавлял Мирча Луческу. Ранее ТАСС сообщал, что в начале апреля Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке. Как сообщала газета ProSport, состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем. После этого Румынская федерация футбола объявила об уходе Луческу с поста главного тренера национальной команды. 7 апреля Луческу ушел из жизни в возрасте 80 лет.