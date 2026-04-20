Экс-футболист ЦСКА высказался о возможной отставке Челестини

Пономарев о возможной отставке Челестини из ЦСКА: «Жалко два миллиона отдавать. Если займем 5-6 место, то выплатим около 300 тысяч евро. Фабио ничего не понимает в футболе»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможной отставке главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
«Если сейчас уволить Челестини, то надо будет ему выплатить неустойку примерно в два миллиона евро. Это дорого, надо держать его до конца сезона и потом смотреть, что к чему. Если займем пятое или шестое место, то выплатим гораздо меньше, около 300 тысяч евро. Жалко два миллиона ему отдавать. Я думаю, что он ничего не понимает в футболе, у меня сложилось такое впечатление. А в обороне тем более, он без конца меняет состав защиты. Ну куда это годится? У него было два месяца на сборах, и он толком коллектив так и не создал. Есть 20 человек, два одинаковых состава, хорошие и интересные ребята, а сейчас он поплыл и не знает, кого ставить. Ничего не сделаешь, надо его держать до конца. Конечно, что-то поправить можно, но для этого надо наладить игру в обороне», – сказал Владимир Пономарев.
