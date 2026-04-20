Энрике высказался о травме Витиньи в матче с «Лионом»

«Ничего позитивного». Луис Энрике — о травме Витиньи в матче с «Лионом»
Полузащитник «Пари Сен‑Жермен» Витинья получил растяжение голеностопа в борьбе с нападающим «Лиона» Эндриком в матче 30-го тура Лиги 1 (1:2): при падении футболист неудачно поставил правую ногу. Главный тренер парижан Луис Энрике заменил игрока до перерыва (при счёте 0:2) на хавбека Уоррена Заира‑Эмери.
Сегодня, 20 апреля, пройдёт медицинское обследование Витиньи. По предварительным данным, голеностоп сильно воспалился — игрок едва может опираться на ногу.
«Ничего позитивного сообщить не могу. Когда игрок заменяется после потенциально опасной ситуации, нужно дождаться результатов обследований — тогда и станет ясно», — приводит слова Луиса Энрике Sport.es.