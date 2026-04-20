Сборная России почти договорилась с новым соперником

Российский футбольный союз (РФС) и Буркинийская федерация футбола (FBF) на 99% договорились о проведении товарищеского матча национальных сборных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, переговоры находятся на финальной стадии, игра может состояться в Москве 5 июня. Российская сторона намерена взять на себя вс расходы, связанные с матчем, включая транспорт, проживание и возможную денежную компенсацию африканцам.

Игра между сборными России и Буркина-Фасо могла состояться еще в марте, однако в FBF отказались от этого из-за того, что у команды не было главного тренера.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Игра России с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта, завершилась с результатом 0:0.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.