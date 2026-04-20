Сотрудник «Атланты» поделился информацией о новом статусе Миранчука

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер поделился информацией о новом статусе российского футболиста команды Алексея Миранчука.

«Мигель Альмирон выбыл на две недели из-за раздражения в колене, поэтому Миранчук будет капитаном команды в его отсутствие. У нас нет официально утверждённого капитана, но, думаю, его вполне можно так назвать» - заявил Винклер.

Алексей Миранчук выступает за американскую команду с июля 2024 года. 25 августа дебютировал за клуб в матче чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси». 19 сентября забил свой первый гол в игре против «Интер Майми». Миранчук провёл за «Атланту» 50 матчей, в которых забил 11 голов и совершил 7 результативных передач.

Ранее неоднократно появлялась информация об уходе Миранчука из «Атланты». Агент футболиста эту информацию опровергал. Контракт с «Атлантой» действует до конца декабря 2027 года с опцией продления на ещё один год. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста составляет 8 млн евро.

Новый сезон MLS стартовал 21 февраля. Регулярный чемпионат продлится до ноября. В начавшимся сезоне Миранчук сыграл семь матчей, в которых забил четыре гола.