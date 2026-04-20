В "Динамо" прояснили ситуацию с будущим вратаря

В "Динамо" прояснили ситуацию с будущим Лунева
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказались о возможном продлении контракта с вратарем Андреем Луневым.
"Лунев достаточно близок к продлению контракта. Но ему нужно сыграть определенное количество времени", - передает слова Пивоварова "Матч ТВ".
Андрей Лунев присоединился к "Динамо" летом 2024 года. Действующий контракт 34-летнего голкипера с московским клубом истекает в июне нынешнего года. В этом сезоне вратарь провел 15 матчей за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, пропустил 19 мячей и 4 раза отыграл на ноль.