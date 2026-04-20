В «Динамо» сообщили, когда будет принято решение по будущему тренера

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, когда бело-голубые будут принимать решение по будущему главного тренера Ролана Гусева.

— Видел, что вы уже опровергали слухи про переговоры с Владимиром Федотовым. Были ли уже предварительные переговоры с Роланом Гусевым о продлении сотрудничества?

— Пока ждём окончания сезона и итоговых результатов. Ролан Александрович сейчас главный тренер, а по главному тренеру решение принимает совет директоров. Он состоится по итогам сезона после окончания чемпионата в мае, там и будет принято решение.

— Как вы со своей стороны оцените работу Гусева?

— Предварительных оценок сейчас давать не буду. Последние три матча мы играем с командами, которые борются за выживание. И играем не очень убедительно. В матчах с «Акроном» доработали, победили, но это случилось на 90+5‑й минуте, где‑то нам повезло. С «Оренбургом» и «Пари НН» мы потеряли очки. Понятно, соперники бьются, для них это важные матчи, но «Динамо» должно побеждать в таких играх, — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».