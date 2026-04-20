Защитник близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Конате близок к продлению контракта с «Ливерпулем»: «У меня особые отношения не только с болельщиками, но и с каждым человеком в клубе»

Sports.ru

Ибраима Конате рассказал, что близок к подписанию нового контракта с «Ливерпулем».

© Sports.ru

Действующее соглашение 26-летнего центрального защитника рассчитано до завершения этого сезона.

«Мы долго вели переговоры с клубом и близки к соглашению. Есть большая вероятность, что я останусь здесь в следующем сезоне. Это то, чего я всегда хотел. У меня особые отношения не только с болельщиками, но и с каждым человеком, работающим в клубе. Это потрясающий клуб, потрясающая семья. Этот клуб значит для меня очень много», – сказал Ибраима Конате.

Футболист выступает за мерсисайдцев с сезона-2021/22. В этом сезоне защитник провел 31 матч в АПЛ и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости