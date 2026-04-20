Прибыль «Зенита» превысила миллиард рублей

В 2025 году прибыль «Зенита» превысила 1,2 млрд рублей, сообщил «РБ Спорт». Годом ранее петербургский клуб зафиксировал убыток в 294,4 млн.

Выручка сине-бело-голубых сократилась на 0,4% – до 22,07 млрд. Статьи дохода в отчетности «Зенита» не раскрываются.

Расходы клуба на оплату труда сотрудников за отчетный период сократились на 20,3% и составили 10,03 млрд.

Кредиторская задолженность «Зенита» в 2025-м увеличилась на 27,9% – до 13,9 млрд. Большая ее часть – это авансы, полученные в счет рекламных услуг (8,4 млрд).

В 2025 году «Зенит» не завоевал ни одного трофея. Команда Сергея Семака впервые с 2018 года осталась без золота. Чемпионом России стал «Краснодар».

В нынешнем чемпионате России «Зенит» с 55 очками вышел на первое место после 25 туров. Вторым идет «Краснодар» (54).

По информации Transfermarkt, у «Зенита» самая высокая стоимость состава в РПЛ – 185,10 млн евро (16,6 млрд рублей). На втором месте идет «Спартак» – 125,9 млн евро, на третьем – «Краснодар» (117,5 млн евро).