Игрок ЦСКА получил травму

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов, получил повреждение двуглавой мышцы бедра в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — три-четыре недели. Кирилл уже приступил к реабилитации. Желаем скорейшего восстановления нашему футболисту», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Полузащитник был заменён на 43-й минуте встречи.

После 25 матчей чемпионата России красно-синие заработали 43 очка и располагаются на шестой строчке. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 55 очков.