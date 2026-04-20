Орбан подрался с болельщиком в Италии

Нигерийский футболист итальянской команды "Верона" Гифт Орбан подрался с болельщиком клуба из-за его реакции на отказ от совместного фото, сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети Х.

Инцидент произошел накануне после домашнего поражения "Вероны" в 33-м туре чемпионата Италии против "Милана" с минимальным счетом 0:1. Орбан отыграл весь матч.

Бертоцци опубликовал видеокадры, на которых видно: футболист покидает территорию стадиона на автомобиле, в то время как фанат просит его выйти из машины и сделать совместную фотографию. Орбан отказался останавливаться, после чего болельщик бьет по капоту автомобиля. Игрок после этого выходит из машины и начинается конфликт, в ходе которого футболист стал избивать фаната. Потасовку удалось остановить прохожим.

Позднее "Верона" сделала официальное заявление, в котором сообщила, что решительно осуждает любые формы такого агрессивного поведения. В команде продолжат расследование инцидента.