Эксперт оценил перспективы Галактионова на посту тренера «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о дальнейших перспективах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в клубе.

«Я Галактионова очень много критиковал, причём так жёстко. Ему даже не понравилось, хотя он меня не оскорблял. Если Галактионов сейчас обыграет «Зенит», они займут третье место. И считаю, что тогда с Галактионовым нельзя прерывать контракт. Это тест серьёзный. И тогда дать ему ещё один шанс, чтобы он на следующий сезон показал свою работу», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками.