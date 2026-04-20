«Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским

«Барселона» по инициативе президента клуба Жоана Лапорты хочет продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, речь идёт о продлении трудового договора футболиста с каталонцами до лета 2027 года. Отмечается, что зарплата поляка станет ниже, но о конкретных значениях речи пока не идёт. Ожидается, что стороны смогут договориться о пролонгации.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах. На его счету 17 забитых мячей и три результативных паса. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость составляет € 8 млн.