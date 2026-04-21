«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника «Реала»

«Манчестер Юнайтед» может купить Тчуамени из «Реала» на замену Каземиро — The Telegraph

Чемпионат.comиещё 1

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени занимает высокое место в трансферном списке «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» видят в 26-летнем футболисте замену для Каземиро, который покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, манкунианцы планируют приобрести нового высококлассного опорного полузащитника грядущим летом. Подчёркивается, что будущее Тчуамени в «Реале» может зависеть от того, подпишет ли клуб нового полузащитника и потребуется ли ему кого-то продать с целью профинансировать сделку.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

