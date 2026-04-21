Модрич в 14‑й раз стал лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник «Милана» Лука Модрич в 14‑й раз был признан лучшим футболистом Хорватии.

© Матч ТВ

40‑летний полузащитник получил награду в десятый раз подряд. Впервые лучшим игроком страны полузащитник был признан в 2007‑м году.

В текущем сезоне чемпионата Италии Модрич провел 32 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

