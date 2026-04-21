Соболев поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

© ФК "Зенит"

— Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо». «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, всё будет хорошо. Для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим, — заявил Соболев.

Матч «Зенит» - «Локомотив» пройдет в Москве в среду, 22 апреля, и начнется в 19:45 по столичному времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алекссем Сухим, за систему VAR ответственным назначен Сергей Цыганок.

Команда Сергея Семака набрала 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. «Локомотив» (48 очков) идет на третьей строчке.