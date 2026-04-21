Подсчитано, сколько футболистов пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

15 футболистов не смогут помочь своим командам в матчах 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за полученных дисквалификаций.

Среди них — один из лидеров ЦСКА Матвей Кисляк. «Спартак» тоже лишился одного из игроков — не поможет команде Кристофер Ву. Наибольшее количество потерь оказалось у «Пари Нижнего Новгорода», команде не помогут сразу трое игроков — Сергей Божин, Никита Чернов, Михайло Баньяц.

Пропустит матч 26-го тура национального первенства один главный тренер — наставник «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.

Матчи 26-го тура РПЛ стартуют 21 апреля. Сначала сыграют «Сочи» и самарские «Крылья Советов», их матч стартует в 17:30 по московскому времени, а в 19:30 московский ЦСКА примет «Ростов».

