Нападающий отказался от предложения «Локомотива»

Нападающий Дмитрий Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» сделал предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. С большой долей вероятности, Воробьёв покинет клуб летом. Интерес проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В текущем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и семь результативных передач. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород» и ряд других российских клубов.