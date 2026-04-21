Выяснилось, сколько болельщиков ожидается на матче "Спартак" - "Краснодар"

Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче 26 тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар".

По информации источника, на матче 26 тура чемпионата России "Спартак" Москва - "Краснодар" ожидается около 30 тысяч болельщиков.

Матч 26 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Краснодар" состоится в четверг, 23 апреля, в 19:45 по столичному времени. Напомним, что на данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата страны с 45 набранными очками, краснодарцы располагаются на второй строчке с 54 баллами в своем активе.