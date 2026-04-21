Эксперт Бубнов: Талалаев вконец оборзел

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что руководству калининградской «Балтики» следует прекратить сотрудничество с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Он уже вконец оборзел. У меня такие Талалаевы… Потому что Талалаев — рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим. Надо убрать его и все! А чем они рискуют? Чемпионами не станут, Кубок они не выиграют. Чем они рискуют? Вылететь? Не вылетят! В следующем сезоне я исправлю ошибку, возьму классного тренера, и не вылетят, — сказал Бубнов в эфире «Коммент.ФМ».

Талалаеву 53 года, он возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. Под руководством команда выиграла Первую лигу и вышла в РПЛ.

В текущем сезоне калининградцы с 45 очками располагаются на пятой позиции турнирной таблицы, опережая идущий пятым «Спартака» по дополнительным показателям. В следующем туре «Балтика» 23 апреля сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».