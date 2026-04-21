В Египте оценили возможность проведения матча со сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча с Россией в мае.

По словам Аззама, решение о проведении матча на данный момент не принято.

- Решение по товарищескому матчу со сборной России пока не принято. Нам поступило предложение от российской стороны, мы его рассмотрели и сказали, что рассчитываем сыграть у себя дома. Мы можем принять сборную России 29 мая в Каире, если нам удастся договориться, - цитирует Аззама Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что национальная команда России может провести товарищеский матч с Египтом 29 мая. Сообщалось, что встреча должна состояться в Каире. Напомним, что сборная Египта сыграет на чемпионате мира 2026 года.

В текущем году команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча - одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали 0:0.