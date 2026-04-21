Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев ответил, кто из экс-футболистов лучше всех играет в падел. Он выделил своего экс-одноклубника по армейской команде Евгения Алдонина.

«Лучший — Евгений Алдонин. Дай бог, скоро приедет к нам, сыграем. Второе место отдам Жоре Щенникову, очень хорошо играет. Леворукие — противные, что Женя, что Жора. Третье место среди российских футболистов разыграем мы с Роланом Гусевым. Только Габулову не давайте читать это интервью, он считает, что он номер один (смеётся)», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.