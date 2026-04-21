"Спартак" заинтересован в трансфере игрока "Локомотива"

"Спартак" включил нападающего "Локомотива" в шорт-лист.

© ФК "Локомотив"

По информации источника, красно-белые заинтересованы в футболисте "Локомотива" Дмитрии Воробьеве. Переход российского форварда может зависеть от возможного трансфера игрока "Спартака" Манфреда Угальде в зарубежный клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что Воробьев отказался от предложения "железнодорожников" по продлению контракта.

Нападающий выступает в составе красно-зеленых с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 29 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.