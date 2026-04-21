В Иране назвали условие участия игроков сборной в ЧМ

Сборная Ирана может принять участие в ЧМ-2026 по футболу при условии обеспечения безопасности ее игроков. Об этом сообщил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.

"Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на Чемпионат мира. Но решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности [Ирана]", - приводит его слова агентство Tasnim.

13 марта Доньямали заявил, что Иран хотел перенести игры национальной сборной на Чемпионате мира по футболу 2026 года из США в Мексику и вел переговоры с Мехико.