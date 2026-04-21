Выяснилось, когда пройдет матч сборной России с Буркина-Фасо

Генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма высказался о матче против сборной России.

"Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо, все документы подписаны. Игра пройдет 5 июня в Москве", - сказал Бурейма Sport24.

На данный момент национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.