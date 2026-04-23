Нападающий "Локомотива" назвал сроки восстановления после травмы

Нападающий "Локомотива" Вадим Раков рассказал о восстановлении после травмы.

© ФК "Локомотив"

По словам Ракова, ориентировочно восстановление займет около месяца.

- Что касается сроков моего восстановления, думаю, медицинский штаб огласит это. Я пока не знаю. Ориентировочно — около месяца, - цитирует Ракова "Чемпионат".

В текущем сезоне Вадим Раков на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов" - форвард вышел на поле в 11 встречах и отметился пять забитыми мячами и двумя результативными передачами. Осенью нападающий получил травму и с того времени не выходил на поле, в середине апреля Раков вернулся из аренды в расположение московского "Локомотива".