Экс-защитник Кузнецов высказался о работе жены Челестини в ЦСКА

Кузнецов о Челестини: «Штаб из девяти человек, еще и с женой – это пипец, я офигеваю. Слуцкому только одного помощника дали в свое время. Не понимаю, чем иностранцы лучше нас»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что клубы РПЛ относятся к иностранным тренерам мягче, чем к отечественным специалистам.
«Не хочу метать стрелы в Челестини, но тренерский штаб из девяти человек, еще и с женой. Разрешили бы российскому специалисту завести столько человек в штаб вместе с женой? Нет? А почему Челестини разрешают? Она у него, что ли, специалист незаменимый? Я вообще офигеваю, это пипец. Слуцкому только одного помощника в свое время дали. А чем мы отличаемся от иностранцев? Тем, что нам надо меньше денег платить, а иностранцам больше? Я не понимаю, чем они лучше нас. Мы сами в России обесцениваем наших тренеров и академию тренерского мастерства. Мы просто так, что ли, работаем? Чем иностранцы заслужили у нас работать? Вот мы и видим их работу: сколько тренеров в «Спартаке», теперь и в ЦСКА. Нам говорят, что мы хуже, но чем? Нам же даже не дают шанс. Такой великий клуб, как ЦСКА, должен быть в лидерах в чемпионате. Покажи мне хоть одного бывшего игрока ЦСКА, который бы не хотел побед для команды. Мы разве вредители себе? Об этом даже бесполезно говорить, как со стеной. А когда озвучиваешь, потом начинают обижаться», – сказал Кузнецов.
