Защитник «Хетафе» не простил защитника «Реала» за удар коленом в лицо

Защитник «Хетафе» Диего Рико заявил, что до сих пор не простил защитника «Реала» Антонио Рюдигера за удар коленом в лицо в матче Ла Лиги (1:0).

В одном из эпизодов матча 26-го тура Ла Лиги 2 марта Рюдигер в падении ударил Рико коленом в плечо, а затем в челюсть. Игрок «Хетафе» схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.