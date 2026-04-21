Сафонов стал героем документального ролика от французской Лиги 1

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов стал героем документального ролика Лиги 1 о своей карьере.

В десятиминутном видео раскрываются детали детства вратаря и его карьерный рост в "Краснодаре". В ролике о футболисте рассказывают его родители, а также главный тренер "быков" Мурад Мусаев.

Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за французский клуб голкипер провел 37 матчей, пропустил 33 гола и отыграл 16 встреч на ноль. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.