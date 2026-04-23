Сборная Ирана готова сыграть на ЧМ-2026

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира — 2026 по футболу в США. Ее слова приводит AP.

«Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления», — указала она.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. При этом некоторое время спустя иранская сторона начала переговоры с Международной федерацией футбола о переносе своих матчей из США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.