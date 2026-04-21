Сборная России может сыграть три товарищеских матча в июне, заявил Митрофанов: «Переговоры любят тишину, как известно. Скоро расскажем, с какими командами и где»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в июне сборная России может провести три товарищеских матча.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо в Москве 5 июня.
«Наша основная задача сегодня – возвращение главной сборной в международные соревнованиям, в том числе к отборочному турниру Евро‑2028. С 2022 года наши команды выступают с флагом и гимном в товарищеских матчах. Нам удалось добиться неналожения подобного рода ограничений. Все товарищеские матчи сборной являются официальными и проходят в соответствии с регламентами ФИФА, их результаты учитываются в рейтинге ФИФА. Очень важно, что нам удалось отстоять эти позиции для рейтинга на будущее. Параллельно наши юниорские мужские и женские сборные регулярно играют в турнирах развития под эгидой УЕФА с флагом и гимном, ближайшие пройдут в апреле в Белоруссии и Казахстане. Что касается ближайших товарищеских матчей сборной России, то мы ведем переговоры. Они, как известно, любят тишину и идут объективно достаточно сложно. Ближайшее окно – в июне. Думаю, в это время удастся провести три товарищеских матча. Скоро расскажем, с какими командами и где», – сказал Митрофанов.
