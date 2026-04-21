«Арсенал» хочет усилить оборону за счет игрока «Реала»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Альваро Каррерасу. Клуб уже связался с представителями игрока. Главный тренер «канониров» Микель Артета пообещал Каррерасу ключевую роль в проекте «Арсенала» на ближайшие годы, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

Контракт 23-летнего испанца с «Реалом» действует до 2031 года. «Арсенал» не единственный клуб, который проявляет интерес к Каррерасу; за ним также следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Наполи». Ведущие европейские клубы рассматривают его как долгосрочный актив, который способен решить вопросы с позицией левого защитника на многие годы вперёд.

В текущем сезоне Каррерас провел 37 матчей за мадридский клуб, забив два гола и сделав две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 60 млн.