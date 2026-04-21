Экс-тренер "Спартака" ответил, стоит ли клубу продать португальского футболиста

Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о возможной продаже игрока красно-белых Жедсона Фернандеша.

Российский специалист заявил, что Жедсон Фернандеш является одним из ведущих футболистов "Спартака".

"Стоит ли "Спартаку" рассматривать вариант с арендой или продажей Жедсона? Нет. Он играет в основном в составе. Один из ведущих футболистов, забил очень красивый гол "Ахмату". Сейчас смысла нет", - сказал Ледяхов Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жедсон Фернандеш хочет вернуться в турецкий "Бешикташ".

Португальский футболист выступает в составе красно-белых с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 30 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.