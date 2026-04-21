В "Арисе" оценили возможность пригласить Смолова

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о возможном приглашении Федора Смолова в клуб.

"Нет. Думаю, наши основные приоритеты все-таки лежат в области спорта и того, чтобы быть максимально финансово эффективными. И приглашение футболиста, которому 35 лет, никак не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии", - сказал Гогнидзе "РБ Спорту".

Ранее Федор Смолов выступал в составе московских "Динамо" и "Локомотива", махачкалинского "Анжи", "Краснодара" и других клубов. Нападающий является однократным чемпионом России и двукратным победителем Кубка России.

На данный момент "Арис" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. В составе клуба выступает 35-летний Александр Кокорин.